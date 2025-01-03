Bucciantini: "Per il Napoli sarà dura passare a Firenze, i viola sono squadra ostica per tutti"

Il noto giornalista di SKY ha commentato l'avvicinamento del Napoli e della Fiorentina alla gara di domani sera

Il giornalista e volto di SKY SPORT Marco Bucciantini ha parlato della gara di domani contro il Napoli proprio alla Radio campana di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che domani sarà una grande sfida perché per il Napoli la trasferta di Firenze è sempre ostica e dura, non sarà semplice fare punti al Franchi visto che quest'anno solo l'Udinese ci ha vinto. I viola sono una squadra con meno intensità rispetto agli anni scorsi e lo si è visto nel modo di giocare perché con Italiano aveva più ritmo."

Sul Napoli: "Il Napoli è una squadra forte ed ha un fattore che la fa volare ovvero Conte perché per molti fattori, è l'uomo che influisce di più sulle squadre in Italia e porta trofei. Anche Lukaku sta ritrovando la forma perché Conte è quello che lo fa rendere di più e lo conosce benissimo."

Su Chiesa: "Per il Napoli può essere un'opzione ottima per l'attacco. Penso che, dopo quest'ultimo periodo, avrà abbassato le pretese e voglia solo giocare. Napoli andrebbe benissimo per lui e Conte è il tecnico perfetto, ma non è mai tornato come prima dell'infortunio."

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