Bucciantini: “Belotti? Firenze è la piazza ideale per lui e lui è perfetto per Firenze”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a radiobruno delle ultime vicende in casa Fiorentina: “Contro la Lazio è stata una partita perfetta, pulita tecnicamente e con scelte davvero coraggiose da parte del tecnico viola. Italiano ha provato qualcosa di diverso, con in campo i giocatori più tecnici. Inoltre, ho rivisto l’ambiente, l’affiatamento, fattori importanti da ritrovare adesso che si entra nel vivo della stagione con tutti gli obiettivi ancora aperti”. Poi sul Torino ha aggiunto: “Rispetto alla Lazio magari potrà esserci Ikoné al posto di Sottil, ma per il resto mi resta difficile immaginare una formazione diversa. L’importante comunque è che la squadra acquisti continuità, di risultati ma anche di uomini, vedere una Fiorentina convinta di poter vivere bene nella metà campo avversaria”. Infine sugli attaccanti: “La Fiorentina ha trovato il centravanti e quindi ha capito che Beltran adesso deve ricoprire il ruolo di trequartista. Nzola arriva più caldo a Firenze rispetto a Belotti, ma la biografia era ben diversa. Il Gallo è un giocatore bandiera, deve essere al centro della squadra. Firenze è la piazza ideale per lui e lui è perfetto per Firenze“

