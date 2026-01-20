Bucciantini: “Il primo tempo della Fiorentina a Bologna è forse il migliore della gestione Commisso”

Il noto opinionista ha commentato le ultime vicende in casa viola, dalla vittoria di Bologna al futuro del Club

Marco Bucciantini è intervenuto su Radio Bruno per commentare la Fiorentina di oggi: “A Bologna è stata una giornata importante, è stato mostrato un grande senso di appartenenza da parte di tutti, il migliore omaggio possibile per commemorare il presidente. C’è un percorso crescente partito dalle novità che Vanoli ha proposto, e adesso col Cagliari ci arriviamo con una settimana di lavoro più serena.

Molti giocatori sono stati recuperati nella testa e nelle gambe, giocatori come Dodò e Fagioli si sono presi la loro rivincita su chi li voleva fuori. Avevamo bisogno di giocatori coraggiosi, e uno di questi è Parisi che mi dà un coraggio a volte spensierato, e in questo momento non lo tolgo mai dal campo.

Il primo tempo della Fiorentina a Bologna è forse il migliore della gestione Commisso, perché vedere il Bologna sul suo campo così in difficoltà, incapace di fare qualcosa, è complicato. Dal mercato, invece, credo che la Fiorentina abbia acquisito un po’ più di gamba”.

Sul futuro della società: “Commisso non ha venduto negli ultimi mesi, non so se abbia cominciato qualche trattativa. La Fiorentina ha irrobustito la società con Paratici, ridando senso alle figure già presenti, e faccio i complimenti a Ferrari e Goretti che hanno cercato una figura che li superasse gerarchicamente, anche perché sembrava che da Firenze dovessero andare via tutti per rimanere solo i giornalisti. Ora va portata fino in fondo la stagione del Centenario, non c’è nulla di imminente, ma intanto si sta ricostruendo la società e non vedo la possibilità di cedere”.