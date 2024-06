Bucciantini: “Retegui mi piace, è serio e affamato, ha gol e tiro in porta che alla Fiorentina mancano”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno di Mateo Retegui, centravanti del Genoa accostato alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Palladino mi convince perché ha idee, ha allenato in Serie A due anni e si è messo in mostra, è un allenatore ambizioso, ha un carattere forte. La coesione fa la differenza, se vuoi migliorare può servir maggiore qualità in campo. A me Retegui piace, lui può essere un attaccante migliore, quando gioca sembra importante ma quest’anno non ce l’ha fatta a farci vedere tutto il suo potenziale. Bisogna vederlo su quaranta partite se ne fa almeno trenta di livello. Le squadre le migliori andando a inserire i giocatori di rendimento costante. Mi sembra molto serio e affamato, il suo atteggiamento mi piace. Il goal e il tiro in porta mi sono mancati molto in questi anni alla Fiorentina, ne ho avuto nostalgia perché nessuno degli attaccanti di questi anni si è affermato e ci ha dato la sensazione di essere titolare”

