Bucciantini: "La differenza l'hanno fatta i cambi, quelli della Fiorentina sono entrati male in campo"

Il noto giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini nel post partita ha analizzato la prestazione della Fiorentina. Queste le sue parole:“Una partita che sembrava in totale controllo anche se il punteg...

Il noto giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini nel post partita ha analizzato la prestazione della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Una partita che sembrava in totale controllo anche se il punteggio non lo diceva. La Fiorentina ha avuto diverse occasioni per raddoppiare. Difesa più alta e un po’ più coraggiosa. La differenza l’hanno fatta i titolari del Mainz, anche la Fiorentina ha messo i titolari ma sono entrati peggio. Appena fatti i cambi il Mainz è cambiata la partita. La Fiorentina si è abbassata di 20 metri e sono ritornate le solite paure. Rilanci e appoggi sbagliati, tante difficoltà.

La Conference ultimamente illudeva la Fiorentina. Oggi non ha illuso. I giocatori più forti non hanno dimostrato la personalità. Il Mainz era più coraggioso, sentiva la partita. Sul rilancio del 2-0 non esce la Fiorentina. Calamitata verso la sconfitta.

La conference diventa difficile dai quarti in poi. Adesso ti puoi conceder di perdere. Oggi dovevi venire via con un po’ di morale. Quella leggerezza che Galloppa voleva passare alla squadra. È stata un trucco. La partita piano piano l’ha scavata ed è finita l’illusione”