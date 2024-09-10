Bucciantini: "Fiorentina occasione della vita per Kean. Piazza perfetta per far vedere quello che può essere"

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Marco Bucciantini, ha così parlato di Moise Kean dopo i suoi primi mesi alla Fiorentina: “Kean è stato accolto da tanto scetticismo, ma aveva anche un’autostrad...

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Marco Bucciantini, ha così parlato di Moise Kean dopo i suoi primi mesi alla Fiorentina: “Kean è stato accolto da tanto scetticismo, ma aveva anche un’autostrada, dopo il campionario di centravanti visti alla Fiorentina in questi ultimi anni. Lo scetticismo se l’è cercato lui, per ora è un giocatore che è stato più promettente che forte, più deludente che esaltante. Però se ha deluso e promesso significa che qualcosa c’è in lui. Firenze è veramente l’occasione della vita per lui, la piazza perfetta per mettere insieme tutto quello che poteva essere e non è ancora stato”.

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