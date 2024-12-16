Bucciantini: "Su Italiano è nata una polemica inutile, lui vive le partite così, andiamo oltre"

Il noto giornalista ha commentato la sconfitta viola a Bologna contro la squadra dell'ex tecnico viola Italiano

Il noto giornalista e volto SKY Marco Bucciantini ha parlato della partita di ieri persa contro il Bologna a Radio Bruno: "Il Bologna è una buona squadra con valori simili ai viola, il primo tempo della Fiorentina è stato ottimo e i ragazzi potevano andare anche in vantaggio poi nel secondo è subentrata della stanchezza, è normale. La sconfitta ci sta, non ridimensiona nulla anche perché l'avversario era di grande caratura. Ieri mi è piaciuto Ranieri perché è un leader e lo vedo più calmo, non era semplice per loro contro il Bologna ma non hanno sfigurato contro un buon attacco."

Sulla formazione: "Non hai mai avuto Gudmundsson che è quello che ti risolve i problemi, poi Beltrán non è da fascia ma è un giocatore di fantasia dietro le punte. Sottil a sinistra per ora è il migliore, credo che Palladino potrà cambiare modo di giocare perché ti manca uno importante come Bove e non escludo un ritorno alla difesa a 3."

Su Italiano: "Non mi è piaciuto tutto il post gara perché non si è parlato di calcio. Avrei preferito discutere della partita e non della sua esultanza. Sì, è un'esultanza un po' sopra le righe, ma fa parte di Italiano che è membro della storia della Fiorentina e va ringraziato. Non mi sembrava opportuno creare una polemica del genere dopo il lutto di Palladino perché non è stato lui a crearla. Italiano ha fatto il suo, all'inizio è stato cordiale e poi ha esultato per i suoi, era una partita sentita a Bologna come sempre e ha capito quanto fosse importante per i suoi tifosi."

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