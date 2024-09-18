Bucciantini: "Beltran sta ovunque in campo ma non dimostra. Ikonè? Pochezza statistica insopportabile"

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno nel consueto filo diretto per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:"Biraghi per me è bravo sulla fascia e nel partecipare all'azio...

Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno nel consueto filo diretto per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Biraghi per me è bravo sulla fascia e nel partecipare all'azione, mettere i giocatori fuori ruolo abbiamo visto che non porta a nulla. Io ho dei dubbi anche sul primo gol di Bergamo perchè non sbaglia solo Ranieri ma lì ci deve essere anche la diagonale del terzo. Ci sono da fare delle scelte e se devi giocare a 3 i difensori devono essere Quarta, Pongracic e Ranieri; sennò a 4, che sarebbe anche la mia Fiorentina, con Biraghi basso e Gosens alto.

Beltran? Il problema è cosa fa nei minuti in cui sta in campo. E' stato un po' ovunque in campo ma cosa fa? In caso dimostrasse di essere forte sarebbe un'alternativa a quelli davanti.

Critiche eccessive a Palladino? La Fiorentina deve fare di più ed a Bergamo ha fatto di più. Poi la Fiorentina è calata contro un avversario forte ed il 3-2 sta stretto all'Atalanta dal momento che nel secondo tempo le parate le fa solo De Gea. Nel primo tempo però per la prima volta hai dimostrato di saper proporre qualcosa. Palladino non può essere in discussione: organizzazione ed identità sono alla base per andare avanti ma molti giocatori gli sono arrivati alla fine del calciomercato.

Ikonè e Sottil come Beltran? Abbiamo capito che Ikonè è un giocatore che a Firenze si è avvitato. Quando punta l'uomo poi finisce per fare la periferia dell'area di rigore e poi perde palla. Non prende un tiro, una punizione, un cross e perde anche palla. Lui insieme a Sottil erano due ruoli nel 433 ma ora sono anche senza ruolo con questo sistema di gioco. L'ultimo tentativo è Sottil ala destra, ma poi basta lo tengo in squadra ma cosa diversa per Ikonè: è un giocatore che piace all'allenatore ma che poi sbatte contro una pochezza statistica insopportabile per il ruolo che fa."

L'OPINIONE DI SIMONE TIRIBOCCHI

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