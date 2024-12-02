Bucciantini: “Bove? Siamo rimasti tramortiti, io vorrei vederlo in campo. La Fiorentina è lassù anche grazie a lui”

Bove ha dato tutto per la Fiorentina fin da subito, è il cuore della squadra

Marco Bucciantini a Radio Bruno ha parlato del malore accusato da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. Ecco le sue parole: “Il momento è stato terribile, siamo rimasti tramortiti e abbiamo iniziato a sperare. Speriamo che lui possa tornare a fare quello che vuole, che possa giocare a calcio o meno. Io vorrei vederlo in campo, il suo cuore è quello della squadra. Ha dato tutto per questa squadra fin da subito. Lo sentiamo molto come nostro. Il suo. Modo di giocare è pervasivo. Sa fare tantissime cose in diversi ruoli, la Fiorentina è lassù grazie a giocatori come lui”.

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