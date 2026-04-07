7 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucciantini: “Vanoli ha riallenato la Fiorentina, questa squadra sa cosa fare in campo grazie a lui”

Radio

Bucciantini: “Vanoli ha riallenato la Fiorentina, questa squadra sa cosa fare in campo grazie a lui”

Redazione

7 Aprile · 18:49

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 18:49

TAG:

#FiorentinaBuccaintinibucciantiniVanoli

Condividi:

di

Il giornalista ha lodato l'operato del mister viola Paolo Vanoli in queste ultime giornate con la squadra quasi salva

A Radio Bruno è intervenuto Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina: “Dalla sedicesima abbiamo una media punti da 60 a fine anno, abbiamo cambiato il vento perché siamo diventati squadra. Prima facevi qualche gara buona e perdevi, mentre ora puoi pure giocare male ma raccogli qualcosa in più come sabato dove gli episodi sono venuti a nostro favore mentre all’andata era successo il contrario. Ora il discorso salvezza si è allargato ed è una cosa ottima perché non siamo più in 3 ma anche in 4 o 5.”

Prosegue: “Ora la squadra gira perché ha un modulo che prima non aveva, è più sicura in campo ed è stata riallenata da un allenatore che ci ha messo le mani nel modo giusto. La Fiorentina era lenta e arrivava seconda sempre mentre ora comunque ha un’idea di come attaccare anche grazie ai singoli.”

Sul Crystal Palace: “Ci credo perché è una gara aperta e che va fatta durare perché abbiamo gente da recuperare e piano piano staranno sempre meglio. Questa partita ci può dare una spinta in alto che cambierebbe molto la nostra stagione.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio