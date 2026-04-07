Bucciantini: “Vanoli ha riallenato la Fiorentina, questa squadra sa cosa fare in campo grazie a lui”

A Radio Bruno è intervenuto Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina: “Dalla sedicesima abbiamo una media punti da 60 a fine anno, abbiamo cambiato il vento perché siamo diventati squadra. Prima facevi qualche gara buona e perdevi, mentre ora puoi pure giocare male ma raccogli qualcosa in più come sabato dove gli episodi sono venuti a nostro favore mentre all’andata era successo il contrario. Ora il discorso salvezza si è allargato ed è una cosa ottima perché non siamo più in 3 ma anche in 4 o 5.”

Prosegue: “Ora la squadra gira perché ha un modulo che prima non aveva, è più sicura in campo ed è stata riallenata da un allenatore che ci ha messo le mani nel modo giusto. La Fiorentina era lenta e arrivava seconda sempre mentre ora comunque ha un’idea di come attaccare anche grazie ai singoli.”

Sul Crystal Palace: “Ci credo perché è una gara aperta e che va fatta durare perché abbiamo gente da recuperare e piano piano staranno sempre meglio. Questa partita ci può dare una spinta in alto che cambierebbe molto la nostra stagione.”