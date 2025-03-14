Bucciantini: "La Fiorentina doveva ripartire in qualche modo, ora con la Juve per riprendere la rotta in campionato"

Il noto giornalista e tifoso viola ha detto la sua riguardo alla vittoria di ieri in Conference contro il Panathinaikos

Negli studi di Sky Sport ha parlato il giornalista Marco Bucciantini che ha detto la sua riguardo al successo di ieri sul Panathinaikos: "Vincere era fondamentale e la Fiorentina lo ha fatto anche in fretta e non era semplice perché potevi rischiare di innervosirti, invece sei stato costantemente in attacco e hai fatto un primo tempo perfetto in cui hai fatto esprimere i tuoi giocatori offensivi al massimo. Hai ribaltato una situazione complessa con grande sicurezza anche se questa squadra era nettamente più forte dei greci poi nella ripresa non sei stato costante e hai sofferto quelle situazioni che ti rendono ancora incompleti. I greci hanno meritato di fare almeno un gol e non va bene perché non glielo dovevi consentire. Domenica dovrà confermare di aver intrapreso la direzione giusta perché un risultato buono contro la Juve ridarebbe unità di intenti. Gudmundsson e Kean sono fondamentali e devono sempre giocare perché l'islandese ha una qualità incredibile e la freddezza di Kean in pochi ce l'hanno."