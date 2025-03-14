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Bucciantini: "La Fiorentina doveva ripartire in qualche modo, ora con la Juve per riprendere la rotta in campionato"

Il noto giornalista e tifoso viola ha detto la sua riguardo alla vittoria di ieri in Conference contro il Panathinaikos

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2025 16:24
Bucciantini: "La Fiorentina doveva ripartire in qualche modo, ora con la Juve per riprendere la rotta in campionato" -
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Negli studi di Sky Sport ha parlato il giornalista Marco Bucciantini che ha detto la sua riguardo al successo di ieri sul Panathinaikos: "Vincere era fondamentale e la Fiorentina lo ha fatto anche in fretta e non era semplice perché potevi rischiare di innervosirti, invece sei stato costantemente in attacco e hai fatto un primo tempo perfetto in cui hai fatto esprimere i tuoi giocatori offensivi al massimo. Hai ribaltato una situazione complessa con grande sicurezza anche se questa squadra era nettamente più forte dei greci poi nella ripresa non sei stato costante e hai sofferto quelle situazioni che ti rendono ancora incompleti. I greci hanno meritato di fare almeno un gol e non va bene perché non glielo dovevi consentire. Domenica dovrà confermare di aver intrapreso la direzione giusta perché un risultato buono contro la Juve ridarebbe unità di intenti. Gudmundsson e Kean sono fondamentali e devono sempre giocare perché l'islandese ha una qualità incredibile e la freddezza di Kean in pochi ce l'hanno." 

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