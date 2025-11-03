Bucciantini: ” La Fiorentina è vuota a tutti i livelli, anche societari. Nessuno parla e non è normale”

Situazione in evoluzione in casa Fiorentina con Stefano Pioli vicino all’esonero dopo la sconfitta interna della Fiorentina contro il Lecce.

All’interno della lunga diretta de Il Pentasport, è intervenuto il noto giornalista Marco Bucciantini.

“La Fiorentina è ultima in classifica, non sta succedendo niente. E’ una squadra in difficoltà, le ambizioni schiacciano queste difficoltà. In questo momento se subiamo un torto in campo facciamo fatica anche a vivere gli episodi perché siamo attratti dalla negatività. Ci siamo disintegrati, ci sono tante cose che hanno valore ma non riescono a stare insieme. Abbiamo giocatori buoni e qualcuno anche più che buono ma non funziona niente perché non sta bene niente insieme. Siamo in un vuoto, stiamo svuotando tutto. In questo momento la Fiorentina non sa niente, l’allenatore, i dirigenti, lo stadio, questi vuoti mi preoccupano più della classifica.

La classifica la sistemi ma questi discorsi quando si sistemeranno?”

Sull’assenza di Commisso:

“Non avere il Presidente in questo momento è difficile. Adesso mi aspetterei un qualsiasi tipo di messaggio.

La partita con il Lecce l’abbiamo definita come decisiva, l’abbiamo caricata con quello che è successo con Pradé, la partita racconta come in questo momento nessuno riesce a trovare la ventata buona anzi si nascondono. Tutti nascosti dietro i difensori, tutti nascondi sul secondo palo. Ieri si è vista la paura di giocare di una squadra poi la partita è peggiorata dopo il gol ed è diventata impossibile. Io non ho mai visto di prendere in blocco il centrocampo a metà partita e di cambiarlo per intero. Dopo tutto questo io ancora non ho sentito una parola della società, oggi non ha ancora parlato nessuno. Abbiamo preparato una cosa gigantesca che è andata male e non andiamo a spiegarla e a raccontarla ai tifosi? Siamo spariti, per questo parlo di vuoto.

Cosi diamo l’idea di essere spaventati a tutti i livelli, anche societari.

Abbiamo perso 25h fa e non ho sentito una parola e non è ancora stata presa una decisione, non è normale”.

Sulla cifra tecnica della rosa:

“Qualche giocatore di personalità in questa Fiorentina c’è, pronti via la Fiorentina aveva i due centrocampisti ammoniti. Non si può essere ammoniti dopo 10 minuti in una partita decisiva, era già sciupata la partita.

Una squadra che non ha mai deciso che tipo di partita fare, aveva un’idea originaria affondata dopo poco.

Messa da parte l’idea dello scorso anno, siamo andati a tentativi ma non hai giocato da squadra.

Abbiamo avuto dei momenti di insieme, dati dai nervi ma non sei stato in grado di aumentare quel fuoco e hai giocato due partite brutte, le più brutte del’anno.”

Su Ranieri:

“Credo che quest’anno sia difficile il rapporto con gli arbitri. A Milano Rocchi ha detto che abbiamo subito un porto, la domenica dopo con il Bologna gli episodi erano a favore nostro. Su Pio Esposito era rigore, domenica l’episodio era dubbio e al Var era anche più chiaro. L’arbitro lo da e il rigore viene tolto dal Var.

Il capitano in quel momento apre un dialogo intelligente con l’arbitro, non può fare questo. Non ha rappresentato bene la squadra urlando ad un cm dal volto di un arbitro. Negli episodi Ranieri aveva ragione ma non c’entra nulla con la reazione. Non sono sicuro che questo ragazzo sappia governare le emozioni. Nella loquacità del dialogo che mette in una partita, lo ritengo inadeguato. Poi passiamo ad altri problemi che in questo momento non ci sembra di saper affrontare“