13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:26

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Bucciantini: “Braschi speranza per il futuro. La Fiorentina deve continuare su questa strada”

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Bucciantini: “Braschi speranza per il futuro. La Fiorentina deve continuare su questa strada”

Redazione

13 Marzo · 20:26

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 20:26

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Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina, soffermandosi sull’esordio di Braschi nella sfida di UEFA Conference League contro il Raków.
Bucciantini ha sottolineato il valore simbolico del debutto del giovane attaccante viola in una stagione complicata. “Quando un ragazzo cresciuto nel settore giovanile fa la sua prima partita in prima squadra è sempre qualcosa di speciale. Braschi sta facendo bene da tempo nelle giovanili e vederlo esordire rappresenta una piccola luce in una stagione che per la Fiorentina è stata piuttosto amara.”
Il giornalista ha poi guardato al futuro così: “È stato davvero un bel momento, qualcosa che ti spinge a guardare avanti con fiducia. Anche la vittoria arrivata nel finale ha un valore importante: un epilogo così può dare entusiasmo e speranza per il prosieguo della stagione”.
Infine Bucciantini ha analizzato anche l’evoluzione tattica della squadra. “La Fiorentina deve continuare su questa strada, perché nelle ultime partite ha mandato segnali incoraggianti. Con il 4-3-3 la squadra sembra aver trovato più equilibrio e sicurezza, anche adattando qualche giocatore in ruoli non propri”.

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