Bucciantini: "La Fiorentina è da rifondare, le partenze avute non sono da sottovalutare e vanno sostituite"

Il noto giornalista e volto di SKY ha commentato la situazione in casa viola dopo le ultime cessioni fatte

Il noto giornalista e volto di Sky Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola: "Hai bisogno di diverse idee per fare una squadra più forte dell'anno scorso, per migliorare la Fiorentina ci vogliono diversi innesti perfetti e, soprattutto spendendo poco. Hai smantellato il centrocampo senza incassare nulla, quindi, per rifarlo meglio hai bisogno di indovinare veramente tutto. Adesso hai abbassato il monte ingaggi, però non hai mezza squadra quindi dovrai fare parecchi innesti nuovi per ricreare un gruppo su cui Palladino potrà lavorare in un certo modo. Credo che andranno su tanti giocatori poco noti sperando che poi il mister li possa far sbocciare. Con Milenkovic, rendiamoci conto che se ne va un pezzo di storia recente, ora hai solo Biraghi."

Prosegue Bucciantini: "Hai fatto degli errori nel mercato come, per esempio, come hanno usato i soldi di Vlahovic. Potevi fare meglio su alcuni giocatori e varie scelte fatte ed è anche per questo che ora Firenze non è un porto sicuro per tanti. Adesso si va da altre parti e la Fiorentina non è una piazza appetibile. La Fiorentina ha bisogno di 4 o 5 centrocampisti, un paio di difensori oltre alla conferma di Lucchesi che mi auguro rimanga. In attacco spero arrivi un altro attaccante che garantisca 35 partite di livello sennò ricominci il campionato pregando."

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