Bucciantini: “Palladino è stato confermato dal presidente, non credete che da lunedì la Fiorentina cambierà tecnico”

A Radio Bruno è intervenuto Il volto di Sky Sport Marco Bucciantini che ha commentato la situazione in casa viola: “Bisogna capire se Palladino sia stato confermato solo dal Presidente o anche dai dirigenti, ma mi sembra che Commisso abbia deciso di allungare per un ulteriore anno senza consultarsi con nessuno. Non è un rinnovo, ma un rinforzo per rendere la sua posizione più forte, ma non era d’accordo Pradé che non ha espresso il suo parere. Il presidente lo ha voluto confermare e non penso che da lunedì si cambi.”

Prosegue: “Analizzando il suo lavoro, non possiamo parlare di fallimento magari possiamo dire che la stagione è stata deludente perché dovevamo andare in Europa League, ma questo non si può più raggiungere. Fallimento è una parola abusata nello sport e spesso viene messa fuori luogo in certi contesti come questo.”

Su Pradé: “I tasselli nelle squadre mancano ovunque basta vedere il Milan che non aveva un mediano o gli attaccanti di riserva che non aveva l’Inter. Secondo me, la squadra è stata costruita bene però ha iniziato il mercato con un’idea e poi la squadra ha cambiato assetto in corsa. Chiaramente è mancato un vice Kean e quest’assenza pesa.”

Sulla Fiorentina: “Per me la squadra è buona, è mancata la spalla di Kean perché non abbiamo avuto un giocatore costante da mettergli vicino. Se lo avessimo avuto, penso che parleremmo di altro. La Fiorentina è mancata quando ha dovuto imporre il suo gioco, è stata grande quando doveva solo ripartire.”