Brovarone: "Oulai ricorda un piccolo Essien, rischia troppo, ma a vent’anni ha tutto il tempo"

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato, è stato ospite di Radio Bruno, parlando dell'operazione Jimenez e anche del colpo Oulai, entrambi firmati dal direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici. Ecco le sue considerazioni:

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato, è stato ospite di Radio Bruno, parlando dell'operazione Jimenez e anche del colpo Oulai, entrambi firmati dal direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici. Ecco le sue considerazioni: "Jimenez è un ragazzo che deve crescere, con un carattere un pò 'difettoso', ma è molto giovane. Bella corsa, ma non un'esagerata resistenza, tuttavia è un calciatore vibrante.

“Alla viola servono gli esterni d’attacco?. Due titolari arriveranno sicuramente, mentre per i vice credo che possano arrivare dei prestiti, ma verrà coperto tutto. Personalmente ho zero preoccupazioni. Se c’è un’offerta importante per Fagioli e dovesse partire, si costruisce una mediana con Atta, Oulaï, Thorstvedt che Grosso vuole a tutti i costi. L’ex Trabzonspor è un piccolo Essien anche se ha il difetto ancora di rischiare troppo le scelte in campo, ma ha 20 anni e non manca il tempo”.