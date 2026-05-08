Jimenez nella bufera: messaggi inappropriati ad una 15enne. Sospeso dal Bornemounth

Il giocatore ex Milan è sotto indagine per alcuni messaggi inappropriati inviati ad una 15enne

Alex Jimenez ex giocatore del Milan, militante nel Bornemounth è nella bufera per alcuni comportamenti extra campo. Nelle ultime ore sono circolate sui social delle immagini di alcuni messaggi inappropriati del giocatore nei confronti di una ragazza 15enne. Il Bornemounth afferma che ne è corrente della situazione: “Alex non sarà incluso tra i convocati per la partita contro il Fulham: non ci saranno ulteriori commenti in questo momento”.