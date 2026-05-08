Roma, sprint per il nuovo DS. TMW rasserena: "Paratici è immerso nel ruolo. Non accetterà altre proposte"
Il club giallorosso starebbe accelerando le valutazioni per il futuro della dirigenza. Restano diversi i nomi sul tavolo, anche se quello di Paratici è da escludere
La Roma si prepara a prendere decisioni importanti sul fronte dirigenziale. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club giallorosso dovrebbe sciogliere a breve i dubbi legati alla scelta del nuovo direttore sportivo.
Nelle ultime settimane tra i profili valutati è circolato con insistenza il nome di Fabio Paratici. L’attuale dirigente della Fiorentina, però, sembrerebbe molto coinvolto nel nuovo incarico e difficilmente prenderebbe in considerazione un’altra proposta nell’immediato.
Più percorribile, almeno sulla carta, la pista che porta a Giuntoli, anche se le sue quotazioni sarebbero in calo. Inoltre, il dirigente potrebbe decidere di valutare eventuali opportunità all’estero.
Per questo motivo, la scelta finale potrebbe arrivare da altri nomi già presenti nella lista della società capitolina, come Tony D'Amico e Giovanni Manna. Due profili apprezzati ma considerati difficili da raggiungere per motivi differenti.