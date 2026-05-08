Vanoli patteggia: per la bestemmia in sala stampa post Inter pagherà una multa da 2.250 euro

Il tecnico viola era stato sanzionato per aver pronunciato una bestemmia dopo la gara con i Campioni d'Italia

Dopo aver esagerato con i toni nella conferenza stampa post Fiorentina-Inter (1-1) dello scorso 22 marzo, Poalo Vanoli ha raggiunto un accordo di patteggiamento: il tecnico dei viola è stato sanzionato con un'ammenda di 2.250 euro.

Di seguito la nota:

“A carico di Vanoli era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, co. 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva “per aver lo stesso, al termine della gara Fiorentina-Inter disputata il 22 marzo 2026 e valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso della consueta conferenza stampa post gara pronunciato nel rispondere ad una domanda, ad alta voce e in modo udibile ai presenti, un’espressione di carattere blasfemo”.