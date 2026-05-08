Caos a Madrid: lite violenta tra Tchouameni e Valverde, quest'ultimo al pronto soccorso con un'amnesia

Volano gli stracci, all'interno dello spogliatoio del Real Madrid. in casa dei Blancos è scoppiato un caso. Stante la duplice rissa tra Valverde e il francese

Volano gli stracci, all'interno dello spogliatoio del Real Madrid. A pochi giorni dal Clásico contro il Barcellona, in programma domenica 10 maggio (ore 21:00) e valido per la 35 giornata de La Liga 2025-26, in casa dei Blancos è scoppiato un caso. Stante la duplice "rissa" tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni: iniziata nell'allenamento pomeridiano del 6 maggio e proseguita in quello odierno mattutino, almeno secondo quanto riportato da Marca. Il quotidiano spagnolo fa sapere che Valverde si sarebbe rifiutato di stringere la mano al compagno prima di allenamento, negando quindi quAl termine dell'allenamento tenutosi stamattina, i due giocatori del Real sarebbero nuovamente venuti alle mani, con Valverde costretto a recarsi in ospedale per una ferita provocata da un colpo involontario e non causato da Tchouaméni. La gravità di quanto successo ha portato il club a convocare una riunione d'emergenza - tra i giocatori e il direttore generale, José Ángel Sánchez - oltre che all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del calciatore uruguaiano e di quello francese. Il tutto a pochissimi giorni da un Clásico in cui il Barça avrà l'occasione di festeggiare l'aritmetica conquista del campionato, proprio davanti al Real Madrid. Spogliatoio sempre più spaccato e stagione oltremodo complessa.el gesto distensivo che avrebbe forte potuto pacificare animi e situazione. Tchouaméni, di riflesso, non avrebbe affatto gradito.. A pochi giorni dal Clásico contro il Barcellona, in programma domenica 10 maggio (ore 21:00) e valido per la 35 giornata de La Liga 2025-26, in casa dei Blancos è scoppiato un caso. Stante la duplice "rissa" tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni: iniziata nell'allenamento pomeridiano del 6 maggio e proseguita in quello odierno mattutino, almeno secondo quanto riportato da Marca. Il quotidiano spagnolo fa sapere che Valverde si sarebbe rifiutato di stringere la mano al compagno prima di allenamento, negando quindi quAl termine dell'allenamento tenutosi stamattina, i due giocatori del Real sarebbero nuovamente venuti alle mani, con Valverde costretto a recarsi in ospedale per una ferita provocata da un colpo involontario e non causato da Tchouaméni.

La gravità di quanto successo ha portato il club a convocare una riunione d'emergenza - tra i giocatori e il direttore generale, José Ángel Sánchez - oltre che all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del calciatore uruguaiano e di quello francese. Il tutto a pochissimi giorni da un Clásico in cui il Barça avrà l'occasione di festeggiare l'aritmetica conquista del campionato, proprio davanti al Real Madrid. Spogliatoio sempre più spaccato e stagione oltremodo complessa.el gesto distensivo che avrebbe forte potuto pacificare animi e situazione. Tchouaméni, di riflesso, non avrebbe affatto gradito. Lo scrive Eurosport mentre Fabrizio Romano aggiunge che Valverde in ospedale avrebbe accusato anche una breve e momentanea perdita di memoria