Grosso potrebbe proporre Mastantuono titolare da subito, nel mezzo si spinge per Oulai e Fagioli insieme

Il tecnico viola prepara la prima ufficiale contro il Benevento

Entra nel vivo la preparazione in casa Fiorentina: da inizio settimana Fabio Grosso ha cominciato a testare gli schemi in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Benevento, come riportato da Repubblica Firenze.

L'attacco e il nodo Mastantuono I riflettori sono puntati sulla stellina argentina Franco Mastantuono. L'allenatore sta valutando la possibilità di schierarlo subito dal 1': in quel caso agirebbe sulla trequarti partendo da destra per far valere la sua qualità nell'ultimo terzo di campo. Qualora l'ex River partisse tra le riserve, spazio a Gudmundsson e Atta a supporto di Moise Kean, blindato dalla società e motivato a ripetersi dopo la rete firmata contro il Real Madrid.

Le opzioni in mediana A centrocampo Grosso pensa a una doppia fonte di gioco, affiancando Oulai a Fagioli per garantire maggiore fluidità al possesso palla. Per il posto di mezzala, Ndour appare in vantaggio su Mandragora: il rendimento estivo di Cher lo ha reso un punto fermo dello scacchiere viola e un elemento inamovibile per la dirigenza.

I dubbi in difesa A protezione della porta non dovrebbe esserci un reparto stravolto. Al centro della linea a quattro, Ranieri parte favorito su Viery per affiancare Dragusin; sulla fascia sinistra viaggia verso la titolarità Valdepenas, mentre a destra resta aperto il ballottaggio tra Jimenez e Joao Mario, con il primo in leggero vantaggio.