Bocci su Mastantuono: "Un'operazione intelligentissima, non è semplice prendere un giocatore dal Real"

Il giornalista ha parlato dell'innesto dal Real

A Radio Bruno Alessandro Bocci ha parlato di Fiorentina, partendo da Mastantuono: "Gli acquisti si stanno moltiplicando e alcuni sono superiori al canone che ci aspettavamo come lui. Abbiamo l'idea di una struttura precisa con giocatori giovani che potrebbero far bene davvero e l'entusiasmo della gente lo dimostra dopo un anno orribile."

Su Jimenez: "Ancora non lo abbiamo visto, ma sappiamo che ha grande agilità e può essere determinante sulla fascia con le sue abilità di corsa sul fondo."

Sul mercato: "I conti si fanno alla fine e qualcosa ancora c'è da fare, ma stiamo crescendo bene e si vede anche nelle partite perché in ogni amichevole c'è qualcosa in più della precedente."

Su Mastantuono: "Operazione intelligentissima, magari ci sarà un anno, ma ce lo possiamo godere e poi vedremo anche perché per giocare a Madrid devi essere un vero fenomeno. L'importante è averlo preso poi abbiamo aperto un canale col Real e non mi sembra male. Mettiamolo in forma e vediamolo all'opera che non siamo più abituati."