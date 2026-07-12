Repubblica svela: "Jimenez ha scelto la Fiorentina ma c'era un forte interesse del Manchester City"

A Firenze ha maggiori possibilità di trovare continuità

La Fiorentina ha chiuso l'arrivo di Alex Jimenez, esterno spagnolo di 21 anni proveniente dal Bournemouth. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e rappresenta uno dei rinforzi scelti da Fabio Paratici per il nuovo corso affidato a Fabio Grosso. Sul talento cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid c'era anche il forte interesse del Manchester City, che aveva seguito da vicino il suo profilo. Jimenez, però, ha scelto Firenze, dove avrà maggiori possibilità di trovare continuità e un ruolo da protagonista nel progetto tecnico viola. Lo riporta Repubblica.