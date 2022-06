Nazione, Fiorentina su Melegoni, la sua valutazione è di 3 milioni. Cambiaso? Prezzo 5 milioni

Occhio anche al trequartista Matteo Melegoni (classe 1999) che nella scorsa stagione ha giocato nel Genoa. La strada per arrivare al centrocampista non sembra complicata anche nel caso si pensi a una manovra a titolo definitivo: il cartellino è valutato circa 3 milioni di euro. Restando in casa Genoa, la Fiorentina sembra interessata anche a Andrea Cambiaso (classe 2000), difensore. Il trasferimento a titolo definitivo vale 5 milioni. Lo scrive La Nazione.

