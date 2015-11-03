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Notizie Melegoni Fiorentina
Da Genova, alla Fiorentina piace Melegoni del Genoa. Il giovane classe '99 nel mirino della Fiorentina
03 giugno 2022 21:08
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02 giugno 2022 10:33
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