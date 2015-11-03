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Notizie Melegoni Fiorentina

Da Genova, alla Fiorentina piace Melegoni del Genoa. Il giovane classe '99 nel mirino della Fiorentina

03 giugno 2022 21:08

Nazione, Fiorentina su Melegoni, la sua valutazione è di 3 milioni. Cambiaso? Prezzo 5 milioni

02 giugno 2022 10:33

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Sett. 22