Da Genova, alla Fiorentina piace Melegoni del Genoa. Il giovane classe ’99 nel mirino della Fiorentina

Nonostante la retrocessione in Serie B con il Genoa, Filippo Melegoni potrebbe comunque rimanere in Serie A. Lo riporta l’edizione genovese di Repubblica, che spiega come il trequartista, arrivato in prestito biennale con obbligo di riscatto dall’Atalanta, sia finito nel mirino della Fiorentina, che potrebbe puntare sul classe ’99 dei rossoblù. Lo riporta TMW

DAL BRASILE ACCOSTANO PAULO SOUSA ALLA FIORENTINA