Nazione: “Cambiaso ancora in prestito? C’è la Fiorentina idea prestito con diritto di riscatto”

E siamo ad Andrea Cambiaso (classe 2000) che – ecco appunto tornare il discorso sul club rossoblù – non resterà al Bologna per tornare alla Juventus che lo ha sotto contratto fino al 2027.I bianconeri però sono intenzionati a non trattenere in rosa Cambiaso almeno per un’altra stagione e la soluzione di Firenze potrebbe essere quella da prendere in maggiore considerazione.Il difensore – che forse era convinto di rimanere a Bologna – si è detto disponibile a valutare anche nuove soluzioni (come appunto quella di Firenze) ma chidendo alla Juve garanzie più precise sul futuro.

Ovvero di dargli la possibilità che, nel corso e nel giro della stagione che verrà, su di lui sia scritta una parola definitiva. Ovvero rientro nella Juvein pianta stabile o cessione del cartellino al club che gli consegnerà una maglia il prossimo luglio.La valutazione di Cambiaso? Il lungo contratto potrebbe tendere a farla livetare intorno a una cifra vicina agli 8 milioni di euro, ma è evidente che davanti a una soluzione tipo il prestito con diritto di riscatto, il cartellino di Cambiaso potrebbe passare di mano (e quindi a titolo definitivo nel giugno 2024) per un importo fra i 5 e i 6 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

