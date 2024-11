Ceccarini: “Il vice Kean può arrivare dall’estero, un esterno se parte uno tra Kouamè ed Ikonè”

Niccolò Ceccarini esperto di calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb tramite un editoriale ha fatto il punto della situazione sul mercato invernale della Fiorentina, queste le sue parole:

“Chi sta davvero facendo molto bene è senza dubbio la Fiorentina. Le scelte fatte in estate hanno portato i i viola a un livello davvero alto, come del resto testimonia anche la classifica. Palladino ha dato un’identità chiara alla squadra. Gli acquisti sono stati tutti azzeccati, a conferma del grande lavoro svolto dalla società, che ha portato avanti un piano di cambiamento della squadra. Un percorso che non si è certo completato.

L’obiettivo è continuare ad alzare l’asticella e per questo non solo a gennaio ma anche a fine stagione verrano fatte altre operazioni mirate. Per quanto riguarda la sessione invernale la Fiorentina è attenta soprattutto nel reparto offensivo dove è chiaro che per essere ancora più competitiva servirebbe un vice Kean e magari anche un esterno. E qui la ricerca non è certo facile soprattutto perché va individuato un centravanti che sappia rappresentare un’alternativa valida e si adatti a questo ruolo. In serie A non ci sono tante soluzioni, un’ipotesi potrebbe essere Djuric ma il Monza poi sarebbe costretto a trovare un sostituto all’altezza. Compito estremamente difficile soprattutto a metà stagione. La sensazione è che la strada giusta da percorrere sia all’estero.

Per quanto riguarda l’esterno il discorso è anche legato a qualche partenza. Se dovessero arrivare offerte per Ikoné e Kouamé la Fiorentina potrebbe valutare seriamente questa opzione. Ruben Vargas dell’Augsburg è stata un’idea concreta degli ultimi giorni di mercato ma ora gli scenari sono cambiati e lo svizzero non è più nei radar viola.”

