Ceccarini: "Colpani alla Fiorentina, definizione su base del prestito oneroso a 4 e diritto di riscatto a 12"

Il giornalista Niccolò Ceccarini svela le cifre dell'accordo che porterà Andrea Colpani alla Fiorentina. Ecco quanto spetta al Monza

Andrea Colpani sempre più vicino a vestire la maglia viola. La Fiorentina vuole regalare il Flaco a Raffaele Palladino e proprio ieri i contatti fra le due società si sarebbero intensificati. Secondo quanto riporta il giornalista Niccolò Ceccarini, l'accordo è sulla base del prestito oneroso fissato a 4 milioni con diritto di riscatto a 12. Il Monza ha accettato le condizioni della Fiorentina e nelle prossime ore si definiranno gli ultimi dettagli.

PEDULLÀ ANNUNCIA: “COLPANI IN CHIUSURA ALLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO”

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