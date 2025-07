Ceccarini: “L’idea del Milan è quella di puntare su un profilo come Comuzzo, ma costa davvero tanto”

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini nel corso di un suo editoriale ha accostato Comuzzo al Milan, queste le sue parole:

“Il nuovo corso del Milan è già cominciato. Il mercato sta dando risposte importanti. Basta pensare agli acquisti che sono già stati fatti. Dopo Modric a centrocampo è arrivato Ricci, un giocatore che i rossoneri hanno iniziato a trattare a gennaio. Non è certo finita qui perché ora si aspetta l’ultimo tassello per completare il mosaico. L’obiettivo è chiudere con il Bruges l’operazione Jashari. Il Milan è arrivato ad offrire 32,5 milioni di euro più bonus per coprire totalmente la richiesta del club belga. Non si spingerà oltre. E ora aspetta una risposta definitiva alla sua offerta nelle prossime ore. Intanto Tare si sta muovendo su più fronti e uno di questi è l’attacco dove si cerca un centravanti con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. La prima scelta sarebbe Retegui ma la valutazione dell’Atalanta è superiore ai 50 milioni di euro. In più negli ultimi giorni si è inserita forte anche l’Al Qadsiah, che non avrebbe grossi problemi a soddisfare le esigenze del club di Percassi. Il Milan però non molla in attesa di capire se ci possono essere margini per un eventuale affondo.

E proprio viste le difficoltà a fare un’operazione del genere i rossoneri si sono subito messi al lavoro per cercare un’alternativa. E un profilo che piace molto è Lucca. La trattativa con il Napoli non si è ancora finalizzata e per questo il Milan sta valutando la possibilità di entrare in azione in maniera decisa. Intanto c’è anche il mercato in uscita. Thiaw sta riflettendo sulla proposta del Como ma anche il Newcastle è alla finestra e quindi presto potrebbero esserci novità. Se ci sarà la sua partenza è chiaro che i rossoneri dovranno fare qualcosa in entrata. L’idea nel caso sarebbe quella di puntare su giovani italiani e quindi su giocatori come Leoni o Comuzzo che però costano davvero tanto.”