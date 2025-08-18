Ceccarini: "Per Comuzzo la Fiorentina intende non prendere in considerazione nessuna offerta"

Comuzzo è una certezza per Pioli e non verrà ceduto per nessuna cifra come riportato dal giornalista toscano

Attraverso il suo profilo X, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha comunicato la notizia per cui dopo la decisione di non accettare offerte per Robin Gosens dichiarato incedibile, nonostante l'avvicinamento dell'Atalanta negli scorsi giorni, anche per Pietro Comuzzo la Fiorentina intende fare lo stesso e non venderà il suo giovane difensore neanche per proposte superiori ai 30 milioni.

Comuzzo è incedibile per Pioli che gli sta costruendo intorno la difesa del futuro a partire da questa stagione con Ranieri e Pongracic e non ha minimamente intenzione di far partire un talento come quello del friulano classe 2005.