Ceccarini: “Milenkovic, la Fiorentina non vuole cederlo. Alvarez, giorni decisivi per il futuro”

“L’elenco è abbastanza lungo: Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, Real, Atletico, Siviglia, City, United e Newcastle. Alvarez – ha detto Niccolò Ceccarini nel suo editoriale a TMW – una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che è ancora una cifra abbordabile. Già a gennaio qualcosa potrebbe succedere. In questi giorni il suo agente incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione. Tutto è in evoluzione, Alvarez è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del mercato. Milenkovic sarebbe il profilo prescelto dal Milan ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cederlo. Solo di fronte ad un’offerta davvero molto alta potrebbe fare una riflessione”.

