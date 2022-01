Ceccarini: “Vlahovic se ne andrà a giugno, Fiorentina spera nell’asta. Juve? No, andrà all’estero”

Questo un’estratto dell’editoriale dell’esperto di mercato Niccolò Ceccarini a Tuttomercatoweb:

“Capitolo Fiorentina. Con l’arrivo di Ikoné e Piatek i viola hanno sistemato il reparto d’attacco e adesso puntano decisamente a conquistare un posto in Europa. Con Vlahovic invece sarà molto probabilmente addio a giugno, anche perché il giocatore vuole concludere questa stagione in viola. La Fiorentina punterà ad ottenere il massimo dalla sua cessione e spera in un’asta internazionale. Il suo destino quasi certamente sarà all’estero. Su Vlahovic ci sono i principali club europei e presto cominceranno a farsi avanti”.

