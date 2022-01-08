Labaro Viola

Piatek esulta: "Sono felice di essere di nuovo in Italia. Grazie Fiorentina, voglio segnare tanti gol"

Piatek ha voluto raccontare le emozioni per il suo ritorno in Italia e l'arrivo alla Fiorentina di mister Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2022 13:30
Piatek esulta: "Sono felice di essere di nuovo in Italia. Grazie Fiorentina, voglio segnare tanti gol" -
Social
Fiorentina
Piatek
Condividi

Piatek esulta: "Sono felice di essere di nuovo in Italia. Grazie Fiorentina, voglio segnare tanti gol"

Sul suo profilo Instagram il nuovo attaccante viola Piatek ha voluto raccontare le sue emozioni per il ritorno in Italia. Queste le sue parole:

"Molto felice di essere tornato in Italia, dove mi sono sempre sentito bene! Ringrazio la società viola per la fiducia, ora voglio mostrare i miei valori. Spero di esultare tante volte qui!" 

INTANTO VLAHOVIC CONTINUA A VINCERE PREMI

https://www.labaroviola.com/vlahovic-e-il-giocatore-del-mese-delle-serie-a-e-candidato-dalla-fifa-tra-gli-11-migliori-del-mondo/160396/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok