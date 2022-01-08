Piatek esulta: "Sono felice di essere di nuovo in Italia. Grazie Fiorentina, voglio segnare tanti gol"
Piatek ha voluto raccontare le emozioni per il suo ritorno in Italia e l'arrivo alla Fiorentina di mister Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2022 13:30
Sul suo profilo Instagram il nuovo attaccante viola Piatek ha voluto raccontare le sue emozioni per il ritorno in Italia. Queste le sue parole:
"Molto felice di essere tornato in Italia, dove mi sono sempre sentito bene! Ringrazio la società viola per la fiducia, ora voglio mostrare i miei valori. Spero di esultare tante volte qui!"
INTANTO VLAHOVIC CONTINUA A VINCERE PREMI
https://www.labaroviola.com/vlahovic-e-il-giocatore-del-mese-delle-serie-a-e-candidato-dalla-fifa-tra-gli-11-migliori-del-mondo/160396/