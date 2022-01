Vlahovic è il giocatore del mese delle Serie A e candidato dalla FIFA tra gli 11 migliori del mondo

Continua il momento d’oro di Dusan Vlahovic che è stato eletto come miglior giocatore del mese di dicembre dalla Serie A. Ma non è solo è stato inserito anche tra i candidati della squadra dell’anno a livello mondiale dalla FIFA. Riconoscimenti che non fanno altro che certificare il grande stato di forma dell’attaccante serbo.

Anche la Fiorentina ha voluto celebrando su Twitter commentando così: “Non c’è modo di fermarlo”

