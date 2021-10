Ceccarini: “Italiano ha bisogno di un attaccante di spessore. Non sarà un campionato di sofferenza”

Niccolò Ceccarini, giornalista e tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare i temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:”Contro il Napoli la Fiorentina ha avuto un approccio diverso rispetto alla gara con l’Inter, dove aveva giocato cinquanta minuti a mille. Ricordiamoci che si parte da una salvezza raggiunta alla penultima giornata. Oggi i viola hanno un’identità e un tipo di calcio ben definito, ma con la difesa così alta i rischi contro le big sono elevatissimi. La Fiorentina prende tanti gol ma questo non sarà un campionato di sofferenza, poi vediamo cosa arriva dal mercato di gennaio. A prescindere da Vlahovic, Italiano ha bisogno di un attaccante di spessore e fosse per me farei un investimento importante per prenderlo”.

