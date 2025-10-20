Ceccarini: “Pradè non lascerà mai il suo incarico, mentre Pioli potrebbe decidere di farlo.”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto ai microfoni di “Chi si compra?”, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, esprimendosi sul futuro della dirigenza viola:
“Pradè non presenterà mai le dimissioni, anche perché Commisso non le accetterebbe. Il direttore sportivo sente una forte responsabilità verso l’allenatore e la squadra. Se qualcuno dovesse fare un passo indietro, potrebbe essere Pioli: lo farebbe di sua iniziativa, anche nel caso in cui il presidente cercasse di opporsi. Quanto alla gara contro il Bologna, non credo sia decisiva per un eventuale esonero.”
Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto ai microfoni di “Chi si compra?”, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, esprimendosi sul futuro della dirigenza viola: