Ceccarini: “Pradè non lascerà mai il suo incarico, mentre Pioli potrebbe decidere di farlo.”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto ai microfoni di “Chi si compra?”, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, esprimendosi sul futuro della dirigenza viola:

“Pradè non presenterà mai le dimissioni, anche perché Commisso non le accetterebbe. Il direttore sportivo sente una forte responsabilità verso l’allenatore e la squadra. Se qualcuno dovesse fare un passo indietro, potrebbe essere Pioli: lo farebbe di sua iniziativa, anche nel caso in cui il presidente cercasse di opporsi. Quanto alla gara contro il Bologna, non credo sia decisiva per un eventuale esonero.”