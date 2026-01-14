14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:42

Ceccarini rivela: ” La Fiorentina è tornata a lavorare su Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino”

Redazione

14 Gennaio · 11:20

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 11:20

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Infatti tramite il proprio profilo X il giornalista ha scritto: “La Fiorentina è tornata a lavorare su Diogo Leite.” Diogo Leite è un difensore centrale in forza all’Union Berlino, classe 1999 che già in passato era stato accostato alla Fiorentina anche dai giornali tedeschi. Vedremo se questa volta arriverà a Firenze, quello che è certo è che la Fiorentina cerca un difensore mancino dato che adesso in rosa c’è solo Ranieri

