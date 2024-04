Ceccarini: “Italiano vuole lasciare Firenze con un trofeo. Il Bologna punta su qualità ed esperienza, bel progetto”

Vincenzo Italiano, con ogni probabilità, lascerà Firenze al termine della stagione; lo ribadisce anche il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenuto così su Radio24: “Italiano ha deciso di lasciare la Fiorentina, ma vorrebbe andarsene vincendo un trofeo. C’è tanta voglia di andare fino in fondo in almeno una delle due competizioni tra Coppa Italia e Conference League”.

Poi sul Bologna ha aggiunto: “La società non svenderà nessuno, se qualche altra squadra vorrà un giocatore dovrà pagarlo quanto vale. Il club bolognese ha messo in piedi una bella organizzazione sportiva, si tratta di un progetto interessante in cui qualità ed esperienza vanno di pari passo”.

