Ceccarini: "La Fiorentina per Gosens offre il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, l'Union vuole l'obbligo"
Secondo il noto giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini la Fiorentina è in trattativa con l'Union Berlino per l'esterno sinistro ex Atalanta Robin Gosens. Secondo Ceccarini la dis...
Secondo il noto giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini la Fiorentina è in trattativa con l'Union Berlino per l'esterno sinistro ex Atalanta Robin Gosens. Secondo Ceccarini la distanza tra i due club è sulla formula dell'operazione, la Fiorentina vorrebbe il diritto di riscatto mentre il club Tedesco chiede l'obbligo di riscatto. La cifra per il riscatto sarebbe di 8 milioni, è questa la richiesta del club tedesco, vedremo se le due squadre troveranno la quadra.
https://www.labaroviola.com/pedulla-per-la-difesa-fiorentina-a-sorpresa-sul-centrale-del-belgrano-matias-moreno/265679/