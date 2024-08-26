Ceccarini: "La Fiorentina per Gosens offre il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, l'Union vuole l'obbligo"

Secondo il noto giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini la Fiorentina è in trattativa con l'Union Berlino per l'esterno sinistro ex Atalanta Robin Gosens. Secondo Ceccarini la dis...

Secondo il noto giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini la Fiorentina è in trattativa con l'Union Berlino per l'esterno sinistro ex Atalanta Robin Gosens. Secondo Ceccarini la distanza tra i due club è sulla formula dell'operazione, la Fiorentina vorrebbe il diritto di riscatto mentre il club Tedesco chiede l'obbligo di riscatto. La cifra per il riscatto sarebbe di 8 milioni, è questa la richiesta del club tedesco, vedremo se le due squadre troveranno la quadra.

FIORENTINA SU MORENO

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