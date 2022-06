Nelle prossime ore l’incontro tra la Fiorentina e l’Empoli per Zurkowski, il club azzurro vuole tenerlo

L’esperto di mercato fiorentino Niccolò Ceccarini ha parlato della situazione di Simon Zurkowski, il centrocampista polacco di proprietà della Fiorentina è in prestito all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della società viola fissato a 6 milioni, ovvero 1 milione e mezzo in più del riscatto dell’Empoli fissato a 4,5 milioni. Ceccarini scrive: “Nelle prossime ore l’incontro con l’Empoli per Zurkowski, che il club azzurro vuole tenere”

