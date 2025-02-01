Ceccarini: "Fiorentina, richiesta alta della Juventus per Fagioli. I viola lavorano forte su Ndour"

Richiesta alta della Juventus per Nicolò Fagioli, obiettivo per il centrocampo della Fiorentina. Si lavora anche su Ndour

La Fiorentina è interessata a Nicolò Fagioli. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini, il club viola è in contatto costante con la Juventus per cercare di raggiungere un'intesa. Per il momento, però, la richiesta dei bianconeri è alta. Ma in questo momento la Fiorentina lavora forte per il centrocampista classe 2004 di proprietà del PSG, nonché Cher Ndour. I viola sono vicini alla chiusura dell'affare, che comunque non dovrebbe escludere l'arrivo di Fagioli a Firenze.

Pedullà: “Ndour non esclude Fagioli, la Fiorentina può fare 2 centrocampisti. Serve però una cessione”

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