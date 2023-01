Ceccarini: “Nessuna possibilità in uscita per Jovic. Ipotesi Viti, Petagna non si muove da Monza”

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina:

BREKALO “Brekalo è una pista da monitorare, sicuramente un giocatore nel mirino viola da tempo. L’obiettivo era prenderlo a giugno prossimo, vista la scadenza del contratto, senza dover dare nulla al Wolfsburg. Un nome da tenere sotto controllo, ci sono anche altri club interessati. La valutazione è attorno al milione e mezzo di euro per il suo cartellino. La Fiorentina sta virando verso l’esterno perché c’è l’idea Gonzalez centravanti. Il calciatore piace molto. Ha giocato pochissimo quest’anno, alla Fiorentina serve sicuramente un giocatore pronto, che possa fare non dico la differenza ma dare una mano importante”.

JOVIC-CABRAL “Al momento non ci sono possibilità in uscita per Jovic. Il suo percorso finora non è stato soddisfacente. La Fiorentina potrebbe pensarci se arrivassero richieste ma è evidente che a quel punto, complice anche l’infortunio di Cabral, dovrebbe arrivare un altro centravanti”.

VITI “Non è una voce, è un’ipotesi. Avrebbe piacere di tornare in Italia dopo il Nizza. La Fiorentina, visto anche che potrebbe spostarsi 6 mesi in prestito, potrebbe arrivare in viola. È una pista da tenere in piedi”.

SIRIGU “Sirigu in viola è questione di ore, da capire con precisione la formula con cui il portiere sardo si trasferirà a Firenze”.

PETAGNA “Petagna non si muove da Monza a quanto mi è stato detto”.