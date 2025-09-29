Ceccarini amaro: “Così si va da poche parti, la squadra è spenta. Non è vero che in spogliatoio non si trovano”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha espresso la sua preoccupazione per l’attuale stato di forma della Fiorentina di Stefano Pioli

L’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, si è espresso a TMW Radio sul momento della Fiorentina: “Ora ci sono Roma, Milan, Bologna, Inter, il calendario è difficile. Sono preoccupato perché conosco bene Pioli, ed un allenatore che fa 7-8 vittorie di fila, dopo la tragedia Astori, pensi sia capace di far tutto e che possa arrivare ovunque, se è capace di ricompattare l’ambiente dopo un dramma del genere.

La squadra è spenta, vedo una Fiorentina sotto rendimento. Fagioli non gioca perché non è in condizione, Dodò sembra il fratello che gioca per divertimento, la difesa è normale, Gosens non spinge, Kean è sempre in fuorigioco e poco reattivo. Così si va da poche parti. Non è vero che in spogliatoio non si trovano come dice qualcuno”.