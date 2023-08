Ceccarini: “Demme si può chiudere in serata. Rennes apre al prestito per Theate, operazione da 20 milioni di euro”

Ultime ore calde di calciomercato in casa Fiorentina. Il club viola si sta preparando a scendere in campo per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna, una sfida dove i viola hanno solo un risultato a disposizione: vincere. Ma, intanto, si continua a lavorare anche per rinforzare anche l’organico a disposizione di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, sono due i nomi caldi in orbita viola: Diego Demme, centrocampista del Napoli, e Theate, difensore centrale del Rennes con un passato recente al Bologna. Per il primo – si legge – sono ore calde e la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già stasera con il centrocampista che firmerà un contratto fino al 2025. Per il difensore ex Bologna, invece, il Rennes avrebbe aperto all’operazione in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto che diventa obbligo a 18-20 milioni