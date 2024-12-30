Ceccarini: "Folorunsho-Fiorentina, può esserci un'accelerazione decisiva dopo la sfida con il Napoli"
La Fiorentina in pressing per Michael Folorunsho, l'ipotesi prende forma. La formula e l'eventuale accelerazione decisiva
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2024 16:19
La Fiorentina prosegue le trattative per Michael Folorunsho, tra i principali obiettivi del mercato viola fin dalla scorsa estate. Secondo l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, l’operazione si baserebbe su un prestito con diritto di riscatto e potrebbe subire un'accelerazione decisiva dopo la sfida contro il Napoli.
Pedullà: “Folorunsho sempre più vicino alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni”
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