Ceccarini: “Fiorentina e Fortini al lavoro per il rinnovo, si respira ottimismo tra le parti”

Su X il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto per parlare del rinnovo del giovane viola Niccolò Fortini che è diventato un titolare quasi inamovibile della squadra e per il quale numerose squadre di A si erano mosse in estate con Milan e Roma su tutte. Il giocatore ha giocato molto ultimamente grazie all’infortunio di Gosens e la Fiorentina ha tracciato una linea chiara da seguire ovvero che Fortini non sarà ceduto e che ha un contratto da rinnovare in fretta.

Fortini non vuole andare via e si respira grande ottimismo al Viola Park con le parti che fanno progressi continui anche nelle ultime ore e il rinnovo è molto vicino. Il contratto attuale scade nel 2027, ma verrà prolungato con un adeguamento sullo stipendio perché la Fiorentina vuole chiudere sul nascere ogni proposta che potrebbe arrivare per lui già da gennaio.