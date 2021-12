Tutti pazzi per Milenkovic, oltre Inter, United e Milan ora lo vuole anche Conte al Tottenham

Il caso più spinoso del mercato della Fiorentina riguarda, senza alcun dubbio, il futuro di Dusan Vlahovic. C’è però un altro giocatore, importantissimo per la squadra di Vincenzo Italiano, che ha diverse richieste e per cui presto il presidente Commisso e i suoi collaboratori dovranno prendere una decisione: Nikola Milenkovic. Da tante stagioni il difensore serbo è sulla lista di tutti i maggiori club in giro per l’Italia e l’Europa: Juventus, Inter, West Ham e Manchester United giusto per citarne qualcuno. Ora, in vista di gennaio, chi sta pensando a una possibile offerta per lui è il Milan, orfano di Kjaer dopo l’infortunio al ginocchio che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Con il Tottenham di Antonio Conte che rimane sullo sfondo. Lo riporta calciomercato.com

LE ULTIME DI MERCATO DA CECCARINI SULLA FIORENTINA