Ceccarini: "Gosens-Fiorentina, vicini alla fumata bianca. Si può chiudere anche in prestito con diritto"

La Fiorentina mette nel mirino l'ex Atalanta e Inter Robin Gosens. Si può chiudere anche in prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina lavora per apportare le ultime modifiche alla rosa da consegnare a mister Palladino. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, i viola sarebbero vicini alla chiusura per Robin Gosens anche sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ci sarebbe l'apertura dell'Union Berlino, club proprietario del cartellino, ed il club gigliato starebbe definendo anche l'accordo con l'esterno ex Atalanta. Situazione che potrebbe trovare sviluppi nelle prossime ore.

Di Marzio insiste: “Fiorentina ancora su Gosens, prestito con obbligo di riscatto condizionato”

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