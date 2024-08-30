Di Marzio insiste: "Fiorentina ancora su Gosens, prestito con obbligo di riscatto condizionato"

UItime ore di mercato caldissime in casa Fiorentina. Dopo Edoardo Bove e Danilo Cataldi, i viola portano avanti anche altre trattative. Stando quando riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina va...

UItime ore di mercato caldissime in casa Fiorentina. Dopo Edoardo Bove e Danilo Cataldi, i viola portano avanti anche altre trattative. Stando quando riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina va avanti per Robin Gosens: prestito con obbligo di riscatto condizionato dalle presenze e dalla qualificazione europea.

LE AVVERSARIE DELLA FIORENTINA IN CONFERENCE: LASK, APOEL, VITORIA, THE NEW SAINTS, ST. GALLEN E PAFOS

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